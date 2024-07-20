Antalya'da Otluk Alanda Başlayan Yangın Zeytin Ağaçlarına ve Seraya Sıçradı

Otluk alanda başlayan yangın zeytin ağaçlarına ve seraya sıçradı

6 dönüm alanda etkili olan yangında zeytin ağaçları ve seralar zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, zeytin ağaçlarına sıçradı ve seralara zarar verdi.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. 5 itfaiye aracı ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz ile ekipler, yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 6 dönüm alan içerisinde etkili oldu. Alevlerden etkilenen zeytin ağaçları ile seralar zarar gördü.

1,5 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası inceleme başlatılırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.