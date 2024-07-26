Manisa'da 2024 yılı Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm tahmini rekolte çalışmaları tamamlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sarıgöl Ziraat Odası, TARİŞ, Tarım Kredi Kooperatifi ve Ege İhracatçılar Birliğinden oluşan ekipler tarafından 120 bin dekarlık üzüm alanında 2024 yılı üretim sezonuna ait rekolte tahmini çalışmaları yapıldı.

Üzüm üreticileri kuru üzüm fiyatlarının açıklanacağı günü heyecanla beklediklerini ifade ederek, kendilerini mağdur etmeyecek bir fiyat beklediklerini söyledi. - MANİSA