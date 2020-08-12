Su içmek için indiği derede çamura saplanan inek vinç yardımıyla kurtarıldı Adana'nın Kozan ilçesinde su içmek için indiği derede çamura saplanan inek, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde su içmek için indiği derede çamura saplanan inek, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Dilekkaya Mahallesi'nde Hüseyin Sürer'e ait inek, su içmek için indiği derede çamura saplandı.

Sürer, kendi çabasıyla ineğini kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği çıkarmak için olay yerine vinç çağırdı.

Vinç yardımıyla kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA