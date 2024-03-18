Kozan'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda, çok miktarda uyuşturucu, silah ele geçirilirken, hapis cezasıyla aranan şahıslarda yakalandı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda, çok miktarda uyuşturucu, silah ele geçirilirken, hapis cezasıyla aranan şahıslarda yakalandı.
Polis tarafından 11-17 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 1 kurusıkı tabanca ve 239 fişek ele geçirildi. 3 araca modifiyeden işlem yapıldı. 10 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda 9 araç, 3 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 51.56 gram ve 89 tablet uyuşturucu ele geçirilirken 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.
Aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada ise hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine götürüldü. - ADANA