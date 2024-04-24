Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 947 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Tufanpaşa Mahallesinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Polis belirlenen adrese bilgi üzerine baskın yaptı. Yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, E. E. isimli bir şahsa uyuşturucu içmekten dolayı E.Y. ve S.G.'ye ise uyuşturucu satmaktan işlem yapıldı. Evde yapılan aramada 947 uyuşturucu hap ele geçirildi. - ADANA