Adana'da Sopayla Darbedilen Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde sopayla darbedilen kişi hastanede tedaviye alındı.
Mahmutlu Mahallesi'nde Cengiz A. oğlunun nişanlısının ailesiyle tartıştı.
Kimliği belirsiz bir kişinin başına sopayla vurması üzerine yaralanan Cengiz A, yakınları tarafından araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanenin önünde yaralının yakınları ile şüphelinin yakınları arasında tekrar tartışma çıktı.
Polis, kavga eden gruba biber gazıyla müdahalede bulundu.