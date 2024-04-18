Adana'da bir ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde yanan bir ev itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Tavşantepe Mahallesi Çelik Sokakta Seyfullah Demirelli'ye ait olduğu bilinen evde yangın çıktı. İddiaya göre yangını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine arayarak bilgi verdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu. Evin bir odası kullanılmaz hale gelirken yangında dumandan etkilenen Halime Demirelli kontrol amaçlı Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangın çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. - ADANA