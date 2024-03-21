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Kozan'da bir kişi öldürüldü, eşi ve çocuğu kayıp

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi evinde öldürülmüş halde bulunurken, eşi ve çocuğu kayıplara karıştı. Polis, kadının bulunması için çalışma başlattı.

Olay, Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeter Güleç, torununu görmek için saat 14.00 sıralarında damadı Uğur İşler'in (29) evinin kapısını çaldı. Ancak kapıyı açan olmayınca Güleç durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri kapıyı açtığında Uğur İşler'in kanlar içinde yerde yattığını gördü. Polis hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler İşler'in sırtından tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Polis cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı. Polis, İşler'in eşi Melisa İşler ve çocuğuna ulaşamadı.

Uğur İşler ve Melisa İşler'in boşanma aşamasında olduğu ve bu hafta içinde anlaşmalı boşanmak için imza atacakları öğrenildi.

Uğur İşler'in akrabaları, "Melisa elbette yakalanacaktır. Bizim çocuğumuzu bıraksın" şeklinde tepkilerini dile getirdi. Uğur İşler'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı çalışmaları devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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