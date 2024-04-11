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Adana'da Üretici Soğan Ekimiyle Yüksek Verim Elde Etti

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Adana'nın Kozan ilçesinde 70 dönüm araziye ilk kez soğan ekimi gerçekleştiren üretici Ahmet Demiryürek, mısırda elde edemediği verimi soğanda elde etti.

Kozan'da havaların sıcak gitmesinden dolayı tarlalarda hasat mesaisi erken başladı. Bölgede mısır üretimi yerine ilk kez soğan ekmeyi deneyen üretici Ahmet Demiryürek soğanın tarlada yüz güldürüldüğünü kaydederek, ürünün bereketli olduğunu ve para ettiğini söyledi.

Soğanda rekoltenin yüksek olduğunu anlatan Demiryürek, "70 dönüm araziye mısır ektim bir şey anlamadık. Soğan denemek istedik. 70 dönüm araziye ektik. Ürün bereketli güzel oldu. Kükürt ve hayvan gübresi kullandık. Çiftçinin yüzünü soğan güldürdü. Tarlada kilosu 17 liradan satılıyor" dedi.

Soğan hasadına katılan çiftçi Hayrettin Çelik ise, "Ahmet amca soğan ekimi yaptığını söyledi biz de gübre ilaç desteği verdik, bu kadar beklemiyorduk. Verim çok yüksek. Güzel bir soğan oldu. Burası Adana'ya göre daha az hastalık alıyor. Bu sene Adana geneli soğanda hastalık görüldü burada bu olmadı. Çok güzel bir ürün yetişti üreticimizin emeğine sağlık" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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