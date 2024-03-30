Adana'da polisler tarafından yaralı halde bulunan genç hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde polisler tarafından yaralanmış şekilde bulunan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kozan ilçesinde gece 00.20 sıralarında Ağlıboğaz Mahallesi Evşen Sokak'ta meydana geldi. N.Y. isimli genç, tüfekle kendini yaralamış halde polis ekipleri tarafından bulundu. Yaralı genç, polislere kendisini yaraladığını ifade ederken hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Adana'ya sevk edildi. N.Y., Adana'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığının incelemesi sürüyor. - ADANA