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Çukurova sıcağında narenciye odunları mangal kömürüne dönüşüyor

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Çukurova sıcağında narenciye odunları mangal kömürüne dönüşüyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye ağaçlarının kesildikten sonra mangal kömürü üretimi için haftalarca süren meşakkatli yolcuğu başladı. Çukurova sıcağında ekmek paralarını ateşten çıkaran kömür üreticileri günler süren mesailerini sürdürüyor.

Çukurova'da termometreler 39 dereceyi gösterirken kesilen narenciye ağaçları mangal kömürü olarak ekonomiye kazandırılıyor. 100 ton narenciye odunundan 20 ton mangal kömürü üretimi yapılırken odunlar özel olarak oba şeklinde dizilerek içine yerleştirilen saman ve üstüne kapatılan toprak ile içten içe yakılarak haftalarca süren yakma tekniği ile mangal kömürüne dönüşüyor.

Mangal Kömürü üretiminin zorlu bir mesaisi olduğunu aktaran Mehmet Duyar, "Yaklaşık 10 senedir bu işi yapıyoruz. Bu sıcakta sabah 7'de kalkıyoruz akşam 5'e kadar mesai yapıyoruz. Zorlu bir mesai. Ağaçlar kamyonla geliyor burada döküyoruz özel olarak diziyoruz. Burada en erken 15 günde mangal kömürü oluyor. Ama bir ayı da bulabiliyor. Bu sene 20 TL'den başlıyor kömür fiyatı ama odun fiyatı artıyor ama kömür fiyatlarında bir artış yok. Burada mesai bitmez yoğun ve zor bir mesaimiz var" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çukurova Adana Ekmek Kozan Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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