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Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 947 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler Tufanpaşa Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 947 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Emniyete götürülen E.E, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler E.Y. ile S.G'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Adana Kozan Güvenlik Adana Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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