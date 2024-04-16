Adana'da pikap ile otomobil çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Nuh S. yönetimindeki 01 D 0202 plakalı pikap ile Eyüp Ç. (43) idaresindeki 01 AED 062 plakalı otomobil Varsaklar Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.