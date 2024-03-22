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Kozan'da karısı tarafından öldürülen adam toprağa verildi

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Adana'nın Kozan ilçesinde karısı tarafından öldürülen adam toprağa verildi.

Kozan'ın Çanaklı Mahallesi'nde dün 29 yaşındaki Uğur İşler, evinde öldürülmüş halde bulunmuş, cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. İşler'i eşi Melisa İşler'in öldürdüğü ortaya çıkmış, genç kadın ise polise teslim olmuştu. Uğur İşler'in cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Kozan'a getirilen İşler'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Melisa İşler'in emniyetteki sorgusu devam ederken, çiftin 6 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Kozan Olay 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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