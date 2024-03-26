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Kozan'da tartışma sonucu bıçaklama olayı: Zanlı tutuklandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi'nde Serhan Y. (45) eşiyle yürürken karısının eski kocası ve kardeşleri ile karşılaşarak tartıştı.

Bunun üzerine çıkan arbedede eski eş M.K. ve kardeşleri İ.K. ile B.K, Serhan Y'yi darbederek bıçakladı.

Serhan Y, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheliler İ.K. ile B.K. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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