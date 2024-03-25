Kozan'da yapılan denetimlerde 6 ruhsatsız silah ele geçirildi, 7 hükümlü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri tarafından 33 noktada 277 emniyet personeli ile gerçekleştirilen denetimlerde 6 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 7 hükümlü yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir hafta boyunca uygulama yapıldı. Bu uygulamalarda polis 4 ruhsatsız tabanca,1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 45 fişek ele geçirdi. Uygulamalarda ayrıca trafikte tehlike ve gürültü oluşturan araçlarda denetlenerek 5 araca modifiyeden işlem yapılırken 20 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. 8 Araç, 5 motosiklet trafikten men edildi.

Polis ekipleri yaptıkları denetimlerde 31.26 gram ve 20 tablet muhtelif uyuşturucu ele geçirilirken, kumar oynanması için yer ve imkan sağlaması sucundan 1 şahsa adli işlem, 5 şahsa 32 bin 125 TL idari işlem uygulanarak, 300 TL paraya el kondu.

Uygulamada ayrıca uyuşturucu ticareti yapmak, basit yaralama, dolandırıcılık ve kasten adam öldürme suçundan hapis cezasıyla aranan 7 hükümlü yakalandı. - ADANA