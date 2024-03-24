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Muhtar, sucuk ekmek dükkanı açan genç kadını silahla tehdit etti

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Adana'nın Kozan ilçesinde sucuk ekmek dükkanı açan genç kadın, muhtar ve oğlu tarafından tehdit edildi. Kadını silahla tehdit eden muhtar tutuklandı.

Kozan'da Hilal D. isimli kadın hastane kavşağında sucuk ekmek dükkanı açtı. İddiaya göre bu durumdan başka bir yerde sucuk ekmek dükkanı olan Tapık Eren A. ve muhtar babası Ahmet A. rahatsız oldu. Tapık Eren A. genç kadını sosyal medyadan canlı yayın yaparak tehdit etti. Muhtar baba Ahmet A. ise genç kadının yanına giderek onu silahla tehdit etti. Muhtar eşiyle birlikte genç kadının yanına gelerek tartışma çıkardı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Bu durum üzerine genç kadın hem babadan, hem de oğlundan şikayetçi oldu. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan muhtar tutuklanırken, oğlu adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Hilal D. sosyal medya hesabından, "Bu iş yerini açtığım günden bu yana zaman zaman Tapık Eren A. tarafından iş yerimde gerek sözlü gerekse fiziki şiddete maruz kaldım. Bu kişi iş yerimi kapatmama yakın saatlerde yalnız olduğumu gördükçe sözlü bir şekilde beni taciz etmiş üzerime yürümüş tehditler savurmuş, daha da ileri giderek 17 Mart günü 02.20 sıralarında iş yerimin önünde bana güç uygulayarak beni darp etmiştir. Tüm bu olanların yanı sıra Tapık Eren A. iş yerimin önüne gelip 'sana burada ekmek yedirmeyeceğim' sözleriyle beni manipüle etmeye çalışmış ve iş yeri sahibimin yanına sık sık giderek kendisine daha fazla kira ödeyeceğini beyan edip beni oradan çıkarması için baskı kurmuştur. Bu süreci 3 kez kendisi tarafından yaşadığımı ve işime devam edeceğimi, hakkımı hukuki yollarla arayacağımı belirtmek isterim" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Kozan Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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