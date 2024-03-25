Adana'da bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı

Adana'da bir kişi, karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serhan Y. (45) eşiyle yürüdüğü sırada karısının eski eşi Mahsuni K. ve kardeşleri İbrahim K. ve Bilal K. ile karşılaştı. Serhan Y., karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından darp edilip bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Serhan Y., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olaya karışan Mahsuni K. ve kardeşleri İbrahim K. ile Bilal K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA