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Adana'da otomobil narenciye bahçesine devrildi: 4 yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin narenciye bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Resul Durmuşoğlu yönetimindeki 01 RK 302 plakalı otomobil, Adana-Kozan kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak narenciye bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 4 yaralıyı sıkıştıkları araçtan çıkardı.

Sürücü Durmuşoğlu ile araçtaki Kemal Durmuşoğlu, Barkın Durmuşoğlu ve Sabahat Kocataş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kocataş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Adana Kozan Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

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