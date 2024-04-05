Adana'da arı kovanı yüklü kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı
Adana'da arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 ASU 411 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, Adana- Kozan kara yolu İmamoğlu kavşağında devrildi.
Devrilen kamyonetin kasasındaki birkaç kovan yola saçıldı.
Yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel elbiselerle arı kovanlarını başka araca nakletti.