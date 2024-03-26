Adana'da Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi arabasını çalıştırmak istediği anda otomobil alevlere teslim oldu. Tamamen yanan araç hurda yığınına döndü.

Olay, Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Avcı 42 SL 456 plakalı otomobiline bindi. Avcı aracını çalıştırdığı anda bir anda otomobilden alevler yükseldi. Avcı ise kendisini hemen dışarı atarak durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak araç tamamen yanarak hurda yığınına döndü. - ADANA