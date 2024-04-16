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Kozan'da Dolandırıcılık ve Uyuşturucu Satışı Yapan İki Kişi Yakalandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde dolandırıcılık yapmak ve uyuşturucu satmak suçundan aranan iki kişi yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 08- 15 Nisan 2024 tarihleri arasında 20 noktada toplam 160 emniyet personeli ile yapılan huzur güven uygulaması yapıldı. Bu uygulamalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirilerek 5 otomobile modifiyeden işlem yapıldı. Uygulamalarda 9 Araç ve 1 motosiklet trafikten men edildi. İlçede uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan denetimlerde ise 1.97 gram ve 66 tablet muhtelif uyuşturucu/uyarıcı maddesi ele geçirilerek uyuşturucu satıcısı 1 şahıs ve dolandırıcılık suçundan 1 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Adana Kozan Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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