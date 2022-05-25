Tevriz Dura toprağa verildi - Haberler

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Tevriz Dura toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Tevriz Dura toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura (Dede), toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura (Dede), toprağa verildi.

Uzun yıllar Adanaspor Taraftarlar Derneği başkanlığını da yürüten Tevriz Dura, çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Dura'nın cenazesi, ilk olarak Meydan Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alındı. Daha sonra Dura için Kurtuluş Mahallesi'ndeki Adanaspor Kulübü binası önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Kulüp binası önünde düzenlenen törende meşaleler yakıldı. Asri mezarlıkta düzenlenen düzenlenen cenaze törenine ise Adanasporlu taraftarların yanı sıra Adana Demirsporlu taraftarlar da katıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Adanaspor, Adana, Spor, Haberler

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