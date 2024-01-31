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Kocaelispor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında evinde karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve dar alan oyunlarıyla tamamlandı. Sakatlığını atlatan Oğuz Ceylan takımla çalıştı. Kocaelispor, Adanaspor maçında galibiyet hedefliyor ve Göztepe'nin puan kaybetmesini bekliyor.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında evinde karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, Adanaspor'u konuk edecek. Kocaelispor, 3 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak müsabakanın hazırlıklarını bugün Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam idaresindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla tamamlandı. Öte yandan, sakatlığını atlatan Oğuz Ceylan takımla çalıştı. Yeşil-siyahlılar yarın yapılacak taktik antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Körfez temsilcisi 39 puanla ligin 3. sırasında bulunuyor. Adanaspor maçında mutlak galibiyeti hedefleyen Kocaelispor, Göztepe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ertuğrul Sağlam Adanaspor Trendyol Futbol Spor Güncel Haberler

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