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Adanaspor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirildi.

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Adanaspor, Sakaryaspor ile 9 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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