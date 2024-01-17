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Fenerbahçe'nin Lincoln Henrique'den muhteşem dönüş

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, sakatlık sonrası oynadığı Adanaspor maçında 1 gol, 1 asistle dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, sakatlık sonrası bu sezon ilk kez oynadığı Adanaspor maçında 1 gol, 1 asistle oynadı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Adanaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılarak son 16 turuna yükseldi. Mücadeleye 11'de başlayan Lincoln Henrique, 315 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi. Yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre takımdan ayrı kalan 25 yaşındaki futbolcu, ilk maçında başarılı bir performans sergiledi. Müsabakanın 29. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Lincoln, 39. dakikada ise Michy Batshuayi'ye gol pası verdi.

Lincoln, Adanaspor maçının 83. dakikasında yerini Ahmet Necat Aydın'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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