Fenerbahçe'nin genç oyuncuları ilk kez A takım forması giydi

Fenerbahçe'nin Adanaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında 18 yaşındaki Efekan Karayazı ile Ahmet Necat Aydın, ilk kez A takım forması giydi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Adanaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılarak son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, rotasyonlu kadroyla mücadeleye başlarken genç oyunculara da şans verdi. 18 yaşındaki Efekan Karayazı, 64. dakikada tecrübeli defans Leonardo Bonucci'nin yerine oyuna dahil oldu. Efekan kalan bölümde orta sahada görev yaparken, Krunic stoper bölgesine geçti.

Müsabakada iyi bir performans sergileyen Lincoln Henrique ise 83. dakikada yerini Ahmet Necat Aydın'a bıraktı.

Sarı-lacivertlilerin U19 takımında forma giyen genç oyuncular, ilk kez A takım forması giydi. - İSTANBUL