Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'nin genç oyuncuları ilk kez A takım forması giydi

Güncelleme:
Abone Ol

Fenerbahçe'nin Adanaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında 18 yaşındaki Efekan Karayazı ile Ahmet Necat Aydın, ilk kez A takım forması giydi. Sarı-lacivertliler, 6-0'lık galibiyetle son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe'nin Adanaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında 18 yaşındaki Efekan Karayazı ile Ahmet Necat Aydın, ilk kez A takım forması giydi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Adanaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılarak son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, rotasyonlu kadroyla mücadeleye başlarken genç oyunculara da şans verdi. 18 yaşındaki Efekan Karayazı, 64. dakikada tecrübeli defans Leonardo Bonucci'nin yerine oyuna dahil oldu. Efekan kalan bölümde orta sahada görev yaparken, Krunic stoper bölgesine geçti.

Müsabakada iyi bir performans sergileyen Lincoln Henrique ise 83. dakikada yerini Ahmet Necat Aydın'a bıraktı.

Sarı-lacivertlilerin U19 takımında forma giyen genç oyuncular, ilk kez A takım forması giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Fenerbahçe Adanaspor Aydın Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızıl Goncalar Sadi Hüdayi Güneş kimdir? Kızıl Goncalar Sadi Hüdayi Güneş gerçekte kim, kim oynuyor? Kızıl Goncalar Cüneyd kimdir? Kızıl Goncalar Cüneyd Güneş gerçekte kim, kim oynuyor? Kızıl Goncalar Meryem kimdir? Kızıl Goncalar Meryem Tezel gerçekte kim, kim oynuyor? Fenerbahçe - Adanaspor maç özeti! (VİDEO) Fenerbahçe - Adanaspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kızıl Goncalar Levent kimdir? Kızıl Goncalar Levent Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor? AK Parti Ankara adayı belli oldu mu, kim oldu? AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok mu oldu? Kızıl Goncalar 3.bölüm fragman İZLE Kızıl Goncalar yen bölüm fragmanı full izle! Fenerbahçe - Adanaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Adanaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! 17-18 Ocak'ta Benzine ve Motorine İndirim veya Zam Var mı? Güncel Akaryakıt Fiyatları! Hamza Dağ kimdir? Hamza Dağ kaç yaşında, nereli? Hamza Dağ hayatı ve biyografisi! AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul Sultanbeyli adayı kim? AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul Sarıyer adayı kim? AK Parti Eyüp Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul Eyüp adayı kim? AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul Gaziosmanpaşa adayı kim? A Spor CANLI izle! A Spor HD kesintisiz izleme linki! A Spor Digitürk kaçıncı kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title