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Kocaelispor, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Giorgi Beridze'nin golüyle galip gelen Kocaelispor, önemli bir galibiyet elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Mehmet Yılmaz'ın ortasında yakın mesafeden Emir'in şutunda kaleci Ahmed Said topu son anda çıkardı.

14. dakikada sağ kanattan Beridze'nin kullandığı serbest vuruşta Seydayev'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

51. dakikada sol kanattan Atila'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ramil Şeydayev'in kafa vuruşu kalecide kaldı.

60. dakikada Amaral'ın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Beridze bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

82. dakikada Adanaspor'un sağdan atağında ceza sahasında topla buluşan Eric Ayuk şutunu çekti ancak kaleci Gökhan gole izin vermedi.

Hakemler: Yasin Kol, Kadir Beyaz, Selim Şenöz

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Atila Turan, Josip Vukovic (Fofana dk. 84), Ramil Şeydayev (Cem Ekinci dk. 73), Candeias, Amaral (Yusuf Cihat Çelik dk. 65), Giorgi Beridze (Barış Alıcı dk.65), Douglas Tanque (Kouakou dk.84)

Yedekler: Harun Tekin, Haşim Arda Sarman, Bedirhan Yıldız, Tuncer Duhan Aksu, Burak Öksüz

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Ferhat Katipoğlu (Mokelenge dk. 73), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Harun Alpsoy (Devran Şenyurt dk.73), Hakkı Türker, Yepie Yepie (Kubilay Aktaş dk.43), Diakite, Dimitri Oberlin (Eric Mbu dk.63), Junior Fernandes (Burhan Tuzun dk. 63)

Yedekler: Arda Akbulut, Hıdır Aytekin, Cem Güzelbay

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Gol: Giorgi Beridze (dk. 60) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Josip Vukovic, Yusuf Abdioğlu, Cem Ekinci (Kocaelispor), Evren Korkmaz (Adanaspor) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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