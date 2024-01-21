21 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Şanlıurfaspor , Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında MKE Adanaspor ağırlayacak. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Şanlıurfaspor - Adanaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı nereden izlenir?

ŞANLIURFASPOR - ADANASPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

21 Ocak 2024 tarihinde Şanlıurfaspor ile Adanaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports Max 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçın başlama saati 16:00'dır. Karşılaşma, Şanlıurfa'da bulunan GAP Arena Stadyumu'nda gerçekleşecektir. Canlı yayın izlemek isteyenler, maç saati yaklaştığında güncel yayın bilgilerini kontrol etmeleri önerilir, çünkü yayın detayları zaman içinde değişebilir.