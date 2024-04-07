Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç: İyi oyunlarımıza devam ederek alt sıralardan kurtulmak için mücadelemize devam edeceğiz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "İnşallah bu iyi oyunlarımıza devam ederek alt sıralardan kurtulmak için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Adanaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, "Heyecanı yüksek bir oyun. Her hafta olduğu gibi artık sonlara doğru hem Süper Lig'e çıkacak takımların belirlenmesi adına hem de küme düşme potasındaki takımların müthiş kıyasıya mücadelesi var. Bu da kalite ve heyecan olarak yansıyor lige. Maça bu düşünceler içerisinde; 3 haftadır düzelen bir oyun grafiğimizden sonra şunu kabul etmemiz gerekir ki iyi başlayamadık oyuna. Oysaki her oyun başlangıcında iyi yapıyorduk 3 haftadır. Golü yedikten sonraki bölüm içerisinde bizim için daha kötü geçti. Rakip kontra ataklardan, top bizde kaldığı süreçlerde de kapılan toplarda çok çabuk kalemize geldiler, çok tehlikeli geldiler. Az oyuncuyla karşılayabildik, onlar da fazla oyuncuyla geldiler. Dolayısıyla orada 2. golü yiyebilirdik ama ikinci yarı oyuncularımız ilk yarının getirdiği son saniye golünden sonra daha moralli, daha ikili mücadeleyi kazanma oranı ile mücadele ettiler. Daha çok oyuna ısındık, topu bölüştük rakiple onlar da oynadı biz de oynadık. Bu haftada hala Süper Lig'e çıkma umutlarını ciddi şekilde koruyan Gençlerbirliği var. Onların önünde 2 maçta 4 puan almak önemli diye düşünüyorum. İnşallah bu iyi oyunlarımıza devam ederek alt sıralardan kurtulmak için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Kemal Kılıç Adanaspor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bayram namazı saat kaçta 2024? Yalova bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Uşak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Tunceli bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Tokat Bayram namazı saat kaçta 2024? Tokat bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Teşkilat 102. bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Prestij Meselesi konusu nedir? Prestij Meselesi filmi nerede çekildi? Prestij Meselesi oyuncu kadrosu! Titanik filmi gerçek mi? Titanik filmi oyuncuları kim? Titanik filmindeki Jack ve Rose aşkı gerçek mi? Galatasaray- Fenerbahçe maçı ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? Yargı bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Yargı bugün yok mu? Süper Kupa töreni olacak mı? 7 Nisan Süper Kupa'yı kim kazandı? SÜPER KUPA CANLI İZLE! 7 Nisan Fenerbahçe - Galatasaray maçı CANLI İZLE! Süper Kupa finali şifresiz izle! Derbi ne zaman? Süper Kupa maçı oynanacak mı? Galatasaray - Fener maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Bu akşam hangi diziler var? 7 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title