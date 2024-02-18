Erzurumspor FK, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor FK, evinde karşılaştığı Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Mustafa Yumlu'nun golü galibiyeti getirdi.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor FK evinde karşılaştığı Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Süleyman'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Eren'in kafa vuruşunda top direkten döndü.
14. dakikada Adanaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Rashad Muhammed'in sert vuruşunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi.
42. dakikada Celal'ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Mustafa Yumlu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
65. dakikada Estrela'nın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Eren Tozlu'nun vuruşunda top kaleci Ahmet Kıvanç'tan sekerek kornere gitti.
84. dakikada Eren Tozlu'nun pasıyla topla buluşan Estrela ceza yayı üzerinden sert vurdu, kaleci Ahmet Kıvanç son anda topu çeldi.
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Selahattin Altay, Haydar Avcı
Erzurumspor FK: Göktuğ, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Batuhan Artarslan (Estrela dk. 54), Süleyman Koç (Yakup Kırtay dk. 83), Sefa Akgün, Özgür Sert (Rosheuvel dk. 63), Furkan Özhan (Alican Özfesli dk. 83), Eren Tozlu, Celal Hanalp
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan, Fırat Şaşi, Muhammed Emin, Shala, Mustafa Gürkan, Hüseyin Mevlütoğlu
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Adanaspor: Ahmet Kıvanç, Jordan Lukaku (Dimitri Oberlin dk. 70), Fatih Kurucuk, Mehmet Feyzi Yıldırım, Kubilay Aktaş, Harun Alpsoy (Evren Korkmaz dk. 46), Cheik Oumar Diakite (Ferhat Katipoğlu dk. 70), Mehmet Taş (Devran Şenyurt dk. 83), Amadou Ciss (Abdoulaye Dabo dk. 46), Rashad Muhammed, Junior Fernandes
Yedekler: Ferhat Kaplan, Hüseyin Öztürk, Cem Güzelbay, Metehan Altunbaş, Samuel Yepie
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Gol: Mustafa Yumlu (dk. 42) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Eren Tozlu, Celal Hanalp (Erzurumspor FK), Evren Korkmaz Junior Fernandes (Adanaspor) - ERZURUM