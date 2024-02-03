Kocaelispor - Adanaspor Maçının Ardından Teknik Direktörler Açıklamalarda Bulundu

- Kocaelispor - Adanaspor maçının ardından

Ertuğrul Sağlam : "'Buradan size ekmek yok' mesajı vermek istedik"

Mustafa Kemal Kılıç : "Çok zor olacağı belli olan maçtı"

KOCAELİ - Trendyol 1.Lig 21. haftasında Kocaelispor ile Adanaspor'un karşı karşıya geldiği maçın ardından teknik direktörler basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor ile Adanaspor'un karşı karşıya geldiği, 1-0 ev sahibi takımın kazandığı maçın ardından teknik direktörler basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Ligde bir hayli ciddi yarış olduğundan bahseden Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "İlk 2'den direkt Süper Lig'e çıkma ve play-off hattı derken yukarıda 8-9 takım arasında ciddi yarış var. Alt tarafa baktığımızda Altay ve Giresun kritik durumda. Tuzla'dan yukarıda 6-7 takım düşme hattından uzaklaşmak için mücadele veriyor. Bugün de alt grubun içinden sıyrılmak için her karşılaşmasını ciddi mücadele ederek, koşarak, savaşarak değerlendiren takım vardı. Adanaspor'un son 2 galibiyetine baktığımızda Bandırma ve Bodrum maçları küçümsenecek maçlar değil. Maçta önde baskı yapalım istedik. Rakibin özgüvenini yukarı çıkarmadan, 'Buradan size ekmek yok, çıkış yok' mesajı vermek istedik. Başarılı da olduk. İlk yarı 3-4 pozisyonumuz var. Sonrasında tempo düştü. O kadar baskıdan sonra temponun düşmesi de normal. Biz bu süreyi biraz kaçırdık. Sonrasında rakibin oyunu yavaşlatma düşüncesi, hakemin de buna prim vermesi oyunu iyice yavaşlattı. Biz de açıkçası hızlandıramadık, devre böyle bitti" diye konuştu.

"Gol sayısını artırıp keyifli hale getirebilirdik, beceremedik"

Maçta skoru artırmak için fırsatlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini belirten Sağlam, "İkinci yarıya da iyi başladık. Golü bulunca iş daha rahat oluyor. Yine pozisyonlarımız vardı. Golden sonra haliyle Adanaspor'un çabası, çok net olmayan sönük birkaç atakla geçti. En büyük umutları duran toplardı. Orada da hata yapmadık. Sonuçta kazanmak zorunda olduğumuz, puan kaybına tahammülümüz olmayan karşılaşmadan kazanarak ayrıldığımız için mutluyuz. Hanemize 3 puan daha ekledik. An itibarıyla 2.'yiz. Kazanırken de yapamadıklarımızı görmezden gelerek sonrasında daha farklı sıkıntıyla karşılaşma riskini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Gol sayısını artırarak daha keyifli hale getirebilirdik. Bunu beceremedik. Hedefi şampiyonluk, Süper Lig olan takım için bu uygun bir durum değil. Bunu aşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Amaral'ın tepkisini görmedim"

Basın mensuplarının oyuncular özelinde sorduğu soruları da yanıtlayan ve maçtan çıkarken tepki gösteren Amaral'ın davranışını yorumlayan Sağlam, "Gelen oyuncuların yapısı, pozisyonları, oyun içindeki ihtiyaçlarımıza göre rotasyonlar yapacağız. Yarın ya da pazartesi orta saha oyuncusu geldiğinde, orta sahada farklı dizilişe de geçebiliriz. Oyundan çıkarken Amaral'ın tepkisini görmedim. Oyuncular oyundan çıkmayı istemez. 89'da çıkarırken bile tepki gösterebiliyorlar. Genelde kendilerine tepki gösterdiklerini söylerler. Ama Amaral'ın çıkarken gösterdiği tepkiyi bilmiyorum. Bizim için oyuncunun takım içi otoriteyi bozmadığı sürece tolere edebileceğimiz tepkileri tolere ederiz. En nihayetinde oyuncular da insan. Baskı altındayken tepki verebilirler. Ama görmediğim için neye tepki verdiğin değerlendireceğiz" sözlerini kaydetti.

Mustafa Kemal Kılıç : "Direnç gösterdik ama kazanamadık"

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç ise, "İlk oyunuma çıktım. Bizim adımıza çok zor olacağı belli olan maçtı. İlk 15 dakikayı çıkardığımız zaman Kocaelispor gibi güçlü takım için de zor geçmeye aday maç oldu. Biz de ısındık, öne çıkmaya, pas yapmaya başladık. İlk yarının sonuna kadar böyle geçti. Soyunma odasına daha güvenli girdik. 2.yarının ilk 15 dakikasında da çok yoğun baskı hissettik. Birincisini atlattık, ikincisini atlatamadık. Kaybettik. Kaybederken de oyunu beraberliğe getirecek pozisyonlara da çok giremedik. Hücumda eksik kaldık. Zaten eksik oyuncularımız da vardı. Tüm çabalarımıza rağmen kaybettik. Ama oyuncularımız iyi direnç gösterdi. Eyüp'ten sonraki takımlar içinde şampiyonluğun en güçlü adayıyla oynadık. Oyun içinde avunacağımız değil ama ileriye umutla bakabileceğimiz enstantaneler vardı. Rakibimizi tebrik ediyorum. Kocaelispor'u her zamanki kadar güçlü bulmadım. Ön bölgeye çok iyi gidebilen, gol yapma oranı yüksek, gollerin oyunculara dağılımı homojen bir takım. Eyüp'ten sonra da en çok gol atan takım. Ama iyi direndik. İlk yarıyı 0-0 bitirebilmek, güçlü seyirci karşısında bize motivasyon sağladı" şeklinde görüş belirtti.