Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın Şanlıurfaspor mağlubiyetini hazmedemedi

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, böyle bir skoru hazmedemeyeceğini söyledi.

Trendyol 1. Ligde Şanlıurfaspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Adanaspor'da Teknik Direktör Eyüp Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu skoru hazmedemeyeceğini söyleyen Arın, "Hafta içi oynadığımız kupa maçın tabii ki fiziksel ve zihinsel yorgunluğu vardı. Buraya gelirken hazırlığımız sadece mental anlamında oldu. Şanlıurfaspor ile önemli bir maça çıkıyorduk fakat maçın görüntüsü, başlangıç görüntümüz ile uyuşmayan bir müsabaka oynadık. Yani tamamen Şanlıurfa'nın istediği yönde, istediği şekilde giden bir maçtı. Yani bana göre skor benim hazmedebileceğim bir skor değil ama futbolcularım bunu kendilerine yakıştırıyorsa buna da diyecek bir şeyim yok. Bugün sahadaki Şanlıurfaspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularımın da başını kaldırmalarını istiyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA