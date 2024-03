Giresunspor, Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor, sahasında Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, "Her şeyden önce çok üzgünüz. Oynadığımız oyun ve diğer maçlara baktığımızda biraz daha üzerine koyarak oynuyoruz. Rakibimizden daha fazla topa sahip olduğumuz, daha fazla oynamaya çalıştığımız, daha fazla pozisyon yakaladığımız bir karşılaşma oldu. Maalesef maçın sonucunu kalite belirledi. Biraz o yönlerde eksikliklerimiz var. Yenildiğimiz için üzgünüz. Maçı kazanabileceğimizi düşünüyorduk. Kazanmak için oynadık. Futbolun her zaman pozitif olarak yanında olmaya çalışıyoruz. Zaman zaman gücümüz ve kalitemiz yetmiyor. Her maç kötü bir gol yiyoruz. 3 haftadır 1-0'lık sonuçlar bizi bu kötü yediğimiz gollerin arkasından çıkarmakta çok güç oluyor. Onun önüne geçemedik. Son anlarda yakaladığımız iki pozisyonumuz var. Bugün için karşılaşmayı çevirecek pozisyonlarda yakaladık ama değerlendiremedik" dedi.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç ise alınan galibiyetin ligde tutunma adına önemli olduğunu ifade ederek, "Zor oyun oldu. 3 puan bizim için çok önemliydi. Rakibin durumu belli gibi görünüyor ama hepsini kutluyorum. Genç çocuklar müthiş bir mücadele örneği gösterdiler. Oyunu kurtarmak için büyük çabaları vardı. Tabii bizim olmazsa olmaz bir maçımızdı. 3 haftadır kaybediyoruz. Onun telafisini yapmak için hem de rakiplerimiz kaybetti. Bulunduğumuz yerden kurtulmak için önemliydi. İkinci golü bulma konusunda şansımız vardı ama şu var, galibiyeti koruma çabasına da girdik. Orada biraz panik havası oldu. Kazanmak her şeyden önemliydi. Çok iyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim. Hatta Giresunspor, oyun olarak bizi sıkıştırdılar. Zaman zaman karşı kaleye gittik. Bariz gol şansları yakaladık. Tabii genç oyuncular karşısında ikinci golü bulamazsanız, her zaman riski var. Kendi hatamızdan kaynaklanan geri pasta kalemizde golü görebilirdik. Ama galibiyet bizi hem sıkı sıkıya lige tutunmak için önemliydi hem de bir basamak yukarı çıkmak için önemliydi. Bu anlamda takımımızı kutluyorum" şeklinde konuştu. - GİRESUN