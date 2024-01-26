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Adanaspor, Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu. Maçta goller ve dakikalar da yer aldı.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ kanattan Dembele'nin pasında, topla buluşan Selim, ceza yayının sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

11. dakikada Dabo'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yepie, gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

75. dakikada Erkan'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Ahmet Yazar meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

Hakemler: Erkan Özdamar, Seyfettin Ünal, Abdülhamit Söyler

Adanaspor: Arda Akbulut, Evren Korkmaz, Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Hakkı Türker, Harun Alpsoy (Hakan Eroğlu dk. 90+1), Dabo, Oberlin (Metehan Altunbaş dk. 63), Yepie (Devran Şenyurt dk. 79), Diakite (Burhan Tuzun dk. 79), J.Fernandes

Yedekler: Ahmet Kıvanç, E.Ayuk, Hıdır Aytekin, Cem Güzelbay, Azer İpek, Emir Can Aksu

Keçiörengücü: Metin Uçar, Alihan Kubalas, Muharrem Cinan, Ahmet Kesim, Uğur Akdemir, Mikail Okyar, Mara (Erkan Eyibil dk. 71), Ariyibi (Ahmet Yazar dk. 71), Selim Ilgaz (Melih İnan dk. 59), Bardhi (Orhan Nahırcı dk. 82), Dembele (Koray Kılınç dk. 59)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mert Kula, Erkam Develi, Şahverdi Çetin

Goller: Yepie (dk. 11) (Adanaspor), Selim Ilgaz (dk.8), Ahmet Yazar (dk. 75) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dabo, Harun Alpsoy, Fernandes, Metehan Altunbaş (Adanaspor), Melih İnan (Keçiörengücü) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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