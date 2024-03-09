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Adanaspor ile Sakaryaspor 0-0 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor ile Sakaryaspor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta sarı kartlar da gözlendi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

Adanaspor : Ferhat Kaplan, Hüseyin Öztürk, Evren Korkmaz, Fatih Kurucuk, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Taş, Oberlin (Dk. 62 Ciss), Dabo (Dk 90+5 Kubilay Aktaş), Diakite (Dk. 85 Harun Alpsoy), Rashad Muhammed (Dk 90+5 Metehan Altunbaş), Fernandes

Sakaryaspor : Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Çağlayan Menderes, Rotman, Oğuz Yıldırım, Sinan Kurt (Dk. 87 Koray Kılınç), Hasan Kılıç (Dk. 74 Simon), Dimitrov, Murat Cem Akpınar (Dk. 66 Samed Onur), Roshi (Dk. 46 Del Valle), Kasongo

Sarı kartlar: Dk. 61 Hasan Kılıç, Dk. 63 Rotman, Dk. 71 Bülent Uzun ( Sakaryaspor )

??????? Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor ile Sakaryaspor 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Spor

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