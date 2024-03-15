Adanaspor, Ümraniyespor maçı için hazır
Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Kemal Kılıç'ın gözetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınma bölümünün ardından futbolcular, pas çalışmalarına geçti ve antrenman taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Kemal Kılıç'ın gözetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınma bölümünün ardından futbolcular, pas çalışmalarına geçti ve antrenman taktik çalışmalarıyla tamamlandı. - ADANA