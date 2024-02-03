3 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Kocaelispor - Adanaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Kocaelispor - Adanaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Kocaelispor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Adanaspor maçı nereden izlenir?

KOCAELİSPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor ile Adanaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 03 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu mücadele, TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor'u Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden şifresiz olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports 2'yi Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallarla, beIN Sports Tod TV'yi ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu heyecan dolu maçın keyfini belirtilen kanallar aracılığıyla çıkarabilirsiniz.