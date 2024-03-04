Sakaryaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Sakarya ekibinin antrenmanı, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi. - SAKARYA