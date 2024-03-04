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Sakaryaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Sakarya ekibinin antrenmanı, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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