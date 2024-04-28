Adanaspor düştü mü? Adanaspor 1. Lig'den düştü mü?
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Adanaspor ile Manisa FK maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın gollerini Oğuz Gürbulak ve Fernandes attı. Ancak Adanaspor'un ligdeki durumu hala belirsiz. Küme düşen takımların henüz netleşmediği ligde, Adanaspor'un durumu merak konusu oldu.
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynanan Adanaspor ile Manisa FK maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Oğuz Gürbulak'ın golüne Fernandes karşılık verdi. Peki, Adanaspor düştü mü? Adanaspor 1. Lig'den düştü mü?
ADANASPOR DÜŞTÜ MÜ?
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynanan Adanaspor ile Manisa FK maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Oğuz Gürbulak'ın golüne Fernandes karşılık verdi
Stat: Yeni Adana Stadyumu
Hakemler: Alper Akarsu, Hakan Karabalcık, Murat Şener
Adanaspor: Ferhat Kaplan, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 84 Ferhat Katipoğlu), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz (Dk. 68 Kubilay Aktaş), Hüseyin Öztürk, Mehmet Taş, Amadou Ciss (Dk. 84 Yepie), Dabo (Dk. 84 Hıdır Aytekin), Harun Alpsoy (Dk. 61 Diakite), Oberlin, Fernandes
Manisa FK: Erhan Erentürk, Bedirhan Altunbaş, Sinan Osmanoğlu, Graovac, Alberk Koç, Oğuz Gürbulak (Dk. 81 Dokanovic), Burak Altıparmak (Dk. 69 Kerim Frei), Diallo (Dk. 90+3 Sertan Taşqın), Bekir Karadeniz (Dk. 90+3 Kazım Can Kahya),Topalli (Dk. 69 Mohamed Ofkir), Sandro Lima
Goller: Dk. 7 Oğuz Gürbulak, (Manisa FK), Dk. 27 Fernandes (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 17 Evren Korkmaz, Dk. 45 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 87 Oberlin (Adanaspor), Dk. 90+1 Sandro Lima (Manisa FK)