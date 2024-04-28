Adanaspor düştü mü? Adanaspor 1. Lig'den düştü mü?

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynanan Adanaspor ile Manisa FK maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Oğuz Gürbulak'ın golüne Fernandes karşılık verdi. Peki, Adanaspor düştü mü? Adanaspor 1. Lig'den düştü mü?

ADANASPOR DÜŞTÜ MÜ?

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynanan Adanaspor ile Manisa FK maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Oğuz Gürbulak'ın golüne Fernandes karşılık verdi

Stat: Yeni Adana Stadyumu

Hakemler: Alper Akarsu, Hakan Karabalcık, Murat Şener

Adanaspor: Ferhat Kaplan, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 84 Ferhat Katipoğlu), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz (Dk. 68 Kubilay Aktaş), Hüseyin Öztürk, Mehmet Taş, Amadou Ciss (Dk. 84 Yepie), Dabo (Dk. 84 Hıdır Aytekin), Harun Alpsoy (Dk. 61 Diakite), Oberlin, Fernandes

Manisa FK: Erhan Erentürk, Bedirhan Altunbaş, Sinan Osmanoğlu, Graovac, Alberk Koç, Oğuz Gürbulak (Dk. 81 Dokanovic), Burak Altıparmak (Dk. 69 Kerim Frei), Diallo (Dk. 90+3 Sertan Taşqın), Bekir Karadeniz (Dk. 90+3 Kazım Can Kahya),Topalli (Dk. 69 Mohamed Ofkir), Sandro Lima

Goller: Dk. 7 Oğuz Gürbulak, (Manisa FK), Dk. 27 Fernandes (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 17 Evren Korkmaz, Dk. 45 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 87 Oberlin (Adanaspor), Dk. 90+1 Sandro Lima (Manisa FK)

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