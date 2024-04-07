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Gençlerbirliği Adanaspor ile berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Amilton sağ kanattan ceza sahasına girerken topu sol çaprazdaki Melih Bostan'a aktardı. Melih'in penaltı noktasına bıraktığı topu alan Akabueze'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üst direkten dışarı çıktı.

19. dakikada sağ kanattan hızla ilerleyen Amilton topu savunma arkasına sarkan Melih Bostan'a aktardı. Melih'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

45+1. dakikada Gençlerbirliği savunmasının orta sahada yaptığı pas hatasında Dabo topu aldu. Kaleci Ertuğrul'u kale dışında yakalayan Dabo, orta saha çizgisinden çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

70. dakikada Melih sol kanattan pasını ceza sahası içinde Amilton'a aktardı. Ceza sahası içinde Amilton'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Said'den oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topla buluşan Melih'in şutunu Adanaspor savunması meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Hakemler: Süleyman Bahadır, Güner Mumcu Taştan, Mehmet Sıraç Akpınar

Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba, Yiğit Efe Demir, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Ensar Kemaloğlu (Yatabare dk. 71), Oğuzhan Berber, Akabueze, Amilton, Buğra Çağıran (Jimmy Durmaz dk. 27, Oltan Karakullukçu dk. 86), Melih Bostan (Siliki dk. 86)

Yedekler: Orkun Özdemir, Elias Durmaz, Özgür Baran Aksaka, Arda Temur, Musa Çağıran, Özgür Çek

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Adanaspor: Said Kıvanç, Mehmet Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Kubilay Aktaş (Yepie dk. 88), Hüseyin Öztürk, Mehmet Taş, Ciss (Mokelenge dk. 88), Harun Alpsoy (Evren Korkmaz dk. 46), Dabo, Oberlin (Ferhat Katipoğlu dk. 72), Fernandes

Yedekler: Muhammed Emin Çelik, Devran Şenyurt, Metehan Altunbaş, Hıdır Aytekin, Hakan Eroğlu, Burhan Tuzun

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

Goller: Melih Bostan (dk. 19) (Gençlerbirliği), Dabo (45+1) (Adanaspor) - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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