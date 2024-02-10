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Hakan Kutlu: Deplasmanda 1 puan önemli

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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Altay beraberliğinin ardından maçı değerlendirdi ve önümüzdeki Adanaspor maçına odaklandıklarını belirtti.

- Hakan Kutlu : "Deplasmanda 1 puan önemli"

İZMİR - Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Altay beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı. Karşımızda da çok isteyen, çok koşan genç bir takım vardı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Erzurumspor FK, konuk olduğu Altay ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Girdiğimiz gol pozisyonları var, iki tane topumuz direkten döndü. Buna karşılık rakibimizin duran toptan oluşan direkten dönen bir topu var. 3-4 tane çok net pozisyonumuz vardı. Golü bulsak maçın ilerleyen dakikaları bizim için çok daha kolay olabilirdi. Ama bu tip maçlarda golü bulamadıkça rakibin direnci artıyor. Altay gibi takımların özellikle böyle genç çok koşan, çok isteyen takımlara karşı, bir puan deplasmanda bakıldığı zaman kötü değil. Şimdi önümüzde çok önemli bir Adanaspor maçı var. Ona güzel bir şekilde hazırlanıp sahamızda yenmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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