Adanaspor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. - ADANA