Adanaspor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti
Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. - ADANA