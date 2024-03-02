Adanaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yarın deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor yarın deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Çotanak Spor Kompleksi'nde Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketiyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.
Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Adanasporumuz, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını, Çotanak Spor Kompleksinde tamamladı" denildi. - ADANA