Vali Mustafa Çiftçi Erzurumspor'un maçını öğrencilerle birlikte izledi

Vali Mustafa Çiftçi Erzurumspor'un Adanaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçı öğrenci ve gençlerle tribünde izledi.

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurumspor- Adanaspor maçını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün korumasındaki öğrenciler ile Yakutiye ve Palandöken İlçelerinden gelen 150 öğrenciyle birlikte seyretti. Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut ile birlikte Erzurumspor'u Adanaspor karşısında tribünden izleyip desteklediler. - ERZURUM