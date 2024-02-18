Kayserispor U17 Adanaspor'u 1-0 mağlup etti
U17 Elit B Ligi 14. haftasında Kayserispor evinde oynadığı karşılaşmada Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek, 3 puanın sahibi oldu.
U17 Elit B Ligi 14. haftasında Kayserispor evinde oynadığı karşılaşmada Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek, 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Okan Kalmak, Şule Öztürk, Samed Armut
Kayserispor U17: Hasan Kaan Yalçın, Enes Melih Gökçek, Ahmet Buğra Baykal, Mustafa Tarık Obut, Kayra Cihan, Cesur Saitov, Efehan Paşayiğit (Abdullah Enes Bozkurt dk.70), Necip Özer (Fırat Adar Altaş dk.70), Yusuf Doğan (Arda Kabukcı dk.46), Alihan Şener (Ertuğrul Gazi Demirel dk.46), Yusuf Göktaş (Eren Sezen dk.46)
Adanaspor U17: Bahri Ege Kara, Mustafa Talha Öz, Abdullah Özcoşkun, Halit Rıfkı Yılmaz, Abdulkadir Karasungur, Aziz Aladağ, Muhammed Ali Uludağ, Yiğit Öylü (Metehan Davarcı dk.46), Ahmet Celal Görük, Mehmet Ali Yılmaz (Kürşad Duran Şaş dk.20), Hasan Andaç Diyar (Mehmet Ali Akgünlü dk.90)
Gol: Kayra Cihan (dk.15) (Kayserispor U17) - KAYSERİ