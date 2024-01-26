Adanaspor ve Keçiörengücüarasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın detaylarına dair bilgilerin yer aldığı haberimizde, maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgiler bulunmaktadır. Merakla beklenen maçın detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Adanaspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta?Adanaspor-Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ADANASPOR KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Adanaspor ve Keçiörengücü maçı, TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

ADANASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adanaspor ile Keçiörengücü arasında gerçekleşecek maç, 26 Ocak Cuma günü saat 20.00'da gerçekleşecektir.