Adanaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildi.

Adanaspor, Ümraniyespor ile pazar günü saat 16.00'da Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumunda karşı karşıya gelecek. - ADANA