11 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Adanaspor - Tuzlaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Adanaspor - Tuzlaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Adanaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Tuzlaspor maçı nereden izlenir?

ADANASPOR - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Adanaspor ile Tuzlaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 11 Şubat Pazar günü saat 13:30'da Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler TRT Avaz, Bein Sports Max 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından takip edebilirler.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.