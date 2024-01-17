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Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe, sahasında Adanaspor'u 6-0 yenerek son 16'ya adını yazdırdı. Maçta Batshuayi'nin performansı dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza sahası içinde Batshuayi'nin pasında savunmadan seken top kale önünde Mert Hakan'ın önüne düştü. Mert Hakan'ın şutunda kaleci Ahmet Said meşin yuvarlağı kornere çeldi.

50. dakikada sol taraftan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Bartuğ Elmaz kafayı vurdu. Kalecinin de müdahalesiyle arka direğe açılan top, Batshuayi'nin dokunuşuyla filelere gitti. 3-0

60. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine kullanılan taç atışında Metehan topu Oberlin'in önüne bıraktı. Ceza sahası içi sağ çaprazından Oberlin'in vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada sol taraftan Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşa ön direkte iyi yükselen Batshuayi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 4-0

71. dakikada topla beraber hareketlenen Emre Mor, pasını Batshuayi'ye aktardı. Ceza yayında topla buluştuktan sonra rakibini çalımlayıp ceza sahasına giren Batshuayi, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 5-0

81. dakikada Emre Mor, ceza sahası içi sağ taraftan son çizgiye inip topu altıpas içerisine çevirdi. Mert Hakan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-0

Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Abdullah Uğur Sarı

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (İsmail Yüksek dk. 64), Bonucci (Efekan Karayazı dk. 64), Oosterwolde, Lincoln (Necat Aydın dk. 83), Krunic, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, King (Cengiz Ünder dk. 79), Batshuayi

Yedekler: Ömer Bircan Camcı, Furkan Akyüz, Dzeko, Tadic, Kent, Szymanski

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Adanaspor: Ahmed Said Kıvanç, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk (Cem Güzelbay dk. 72), Evren Korkmaz, Lukaku (Feyzi Yıldırım dk. 74), Harun Alpsoy, Kubilay Aktaş (Hakkı Türker dk. 46), Dabo, Burhan Tuzun, Oberlin, Junior Fernandes (Metehan Altunbaş dk. 46)

Yedekler: Arda Akbulut, Devran Şenyurt, Hıdır Aytekin, Diakite, Yepie Yepie, Hakan Eroğlu

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Lincoln (dk. 29), Batshuayi (dk. 39, 50, 68 ve 71), Mert Hakan Yandaş (dk. 81) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dabo (Adanaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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